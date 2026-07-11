Capturan a dos presuntos criminales en Juárez

Fuerza Civil y la AEI detuvieron a dos hombres con presunta droga, efectivo y celulares; los vinculan con un grupo delictivo de alcance nacional e internacional

Un operativo coordinado entre la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) culminó con la detención de dos hombres señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia nacional e internacional. De acuerdo con la información proporcionada por Fuerza Civil, ambos son considerados presuntos generadores de violencia y fueron capturados en el municipio de Juárez.

Según el reporte oficial, las autoridades implementaron un despliegue estratégico luego de obtener información que ubicaba a los sospechosos merodeando en la colonia Centro Habitacional Burócratas de Guadalupe. Los agentes realizaron labores de vigilancia hasta localizarlos en el cruce de las calles Sindicalismo y Trabajadores.

Al observar a dos hombres cuyas características físicas y forma de vestir coincidían con las de los objetivos de investigación, los elementos les marcaron el alto para realizar una inspección. Los detenidos fueron identificados como Juan “N”, de 25 años, y Jesús “N”, de 27 años de edad.

Durante la revisión, los oficiales aseguraron más de 100 envoltorios con presuntos narcóticos, entre ellos marihuana y cocaína. Además, les fueron decomisados varios dispositivos móviles y dinero en efectivo, los cuales quedaron asegurados como parte de la investigación.

De acuerdo con Fuerza Civil, las primeras indagatorias apuntan a que ambos hombres presuntamente forman parte de un grupo delictivo con operaciones en distintas regiones del país e incluso con presencia internacional, donde supuestamente desempeñaban funciones relacionadas con la generación de hechos violentos.

Tras su captura, los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica en las próximas horas. La información fue dada a conocer por Fuerza Civil mediante un comunicado oficial.