Capturan a dos por robo a transporte en García

Detienen en García a dos presuntos ladrones de transporte de carga; les aseguran un arma, más de 160 dosis de droga y dinero en efectivo.

Dos hombres señalados por su presunta participación en diversos robos a unidades de transporte de carga fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil y personal de la Defensa, durante un operativo realizado en el municipio de García.

La captura se derivó de investigaciones de inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos, así como algunos de los lugares que frecuentaban y sus probables actividades delictivas.

De acuerdo con la información de la corporación, el despliegue se realizó sobre el Libramiento Noreste, en su cruce con la calle San José, donde los oficiales detectaron un tractocamión Kenworth cuyo conductor circulaba de manera errática.

Al marcarle el alto, el operador hizo caso omiso y aceleró la marcha, lo que provocó una persecución que concluyó sobre la avenida Humberto Lobo, en la colonia Platino Ciudad Industrial Mitras, donde finalmente fue interceptado el vehículo.

Los ocupantes fueron identificados como Hiram, de 49 años, y Julián, de 48, a quienes durante una revisión les encontraron un arma corta, más de 160 envoltorios con sustancias con características similares al cristal y la marihuana, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Fuerza Civil informó que ambos son considerados objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia, además de relacionarlos con distintos robos a transporte de carga registrados en Nuevo León.

Los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.