Capturan a dos por robo a negocio de pollos en Guadalupe

Los agentes analizaran las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento logrando identificar a los probables responsables y dar seguimiento

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Dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe al ser señalados como presuntos responsables del robo cometido en un negocio de pollos, gracias a un trabajo de inteligencia apoyado por el sistema de videovigilancia del C4.

Las investigaciones permitieron que, apenas unas horas después del atraco, los agentes analizaran las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y del sistema de monitoreo municipal, logrando identificar a los probables responsables y dar seguimiento a sus desplazamientos.

Con la información recabada, los policías implementaron un operativo que culminó sobre la calle 28 de Noviembre, en la colonia Emiliano Zapata, donde ubicaron e interceptaron a los dos sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Teodoro Ismael, de 22 años, y Mario Antonio, de 21.

Durante una inspección preventiva, los oficiales les aseguraron nueve dosis de una hierba con las características de la marihuana, además de dos cámaras de videograbación que presuntamente fueron obtenidas durante el robo.

De acuerdo con las investigaciones de la corporación municipal, ambos hombres estarían relacionados con el robo cometido durante la madrugada del martes en un negocio de pollos ubicado sobre la avenida Benito Juárez, en su cruce con el bulevar Miguel de la Madrid y Prolongación Constitución, en la colonia Nuevo San Rafael.

Los dos presuntos implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con la droga y los objetos asegurados, mientras las autoridades continúan las indagatorias para determinar si estarían involucrados en otros hechos delictivos ocurridos en el municipio.