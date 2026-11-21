En la inspección preventiva de sus pertenencias, se localizó en el bolso de una de las mujeres tres bolsas de plástico transparente que contenían posible droga

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a dos mujeres por su probable participación en delitos contra la salud, luego de localizarles cuatro envoltorios con hierba seca con características similares a las de la marihuana, durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Jardines del Valle.

Los hechos se registraron en el estacionamiento de un establecimiento comercial, ubicada sobre Calzada del Valle, en su cruce con Humberto Lobo, donde un elemento policial detectó a dos mujeres que mantenían una discusión.

Al aproximarse para verificar la situación, las mujeres comenzaron a insultar al oficial y mostraron una actitud agresiva ante las indicaciones de la autoridad, por lo que se les informó que serían detenidas por una infracción administrativa al Reglamento de Justicia Cívica Municipal.

¿Qué encontraron durante la revisión en San Pedro?

Durante la inspección preventiva de sus pertenencias, el elemento policial localizó en el bolso de una de las mujeres tres bolsas de plástico transparente que contenían hierba seca con características similares a las de la marihuana, además de dos teléfonos celulares, una báscula digital y dinero en efectivo.

Asimismo, al revisar las pertenencias de la segunda mujer, se localizó otro envoltorio con hierba de características similares.

Por estos hechos, se procedió con la detención de Alondra “N”, de 31 años, y Ángela “N”, de 27 años de edad, por su probable participación en delitos contra la salud.

Detenidas quedan a disposición del Ministerio Público

Ambas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones del C2 de San Pedro, junto con los objetos asegurados, para su puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro mantiene recorridos permanentes de prevención y vigilancia en distintos sectores del municipio, fortaleciendo la presencia policial y las acciones para prevenir conductas delictivas.

Seguimos trabajando por un solo San Pedro unido, seguro y en paz.