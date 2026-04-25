Capturan a dos hombres tras persecución en el centro de Monterrey

Los policías lograron la detención de dos de los implicados, mientras que un tercer presunto participante logró escapar y no fue localizado en la zona

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de una persecución que concluyó sobre la avenida Colón, a la altura de Venustiano Carranza, tras ser señalados por la presunta portación de arma de fuego y posesión de droga.

Los detenidos estan relacionados con un robo con violencia cometido horas antes en la colonia Florida, donde varias personas fueron despojadas de sus pertenencias, entre ellas una mujer.

Tras el reporte, autoridades municipales activaron un operativo en la zona sur de la ciudad, específicamente en el cruce de Pedro Martínez y Quinta Zona, donde se obtuvo información sobre los presuntos responsables.

Persecución desde el sur hasta el centro

Los detenidos, identificados como Pablo "N" de 28 años, y Juan Alberto "N", de 38 años, intentaron escapar a bordo de un vehículo Chevrolet Onix en color blanco, con placas de circulación SKG-051-B.

Gracias al apoyo del sistema de videovigilancia del C4, el automóvil fue ubicado circulando hacia el centro de Monterrey, lo que permitió a los oficiales iniciar una persecución por diversas vialidades.

La movilización concluyó sobre la avenida Colón, casi en su cruce con Venustiano Carranza, donde los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron huir corriendo.

En el lugar, los policías lograron la detención de dos de los implicados, mientras que un tercer presunto participante logró escapar y no fue localizado en la zona.

Durante la revisión, a los detenidos se les aseguró un arma de fuego corta, un cargador con nueve cartuchos útiles, así como 69 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína en piedra.

Antecedentes y puesta a disposición

Las autoridades informaron que ambos detenidos cuentan con antecedentes por robos y delitos contra la salud, por lo que ya eran identificados por corporaciones de seguridad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada por el municipio para reducir la incidencia delictiva en la ciudad.

Finalmente, los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.