Capturan a dos hombres tras cateos en Monterrey

Elementos de seguridad encontraron diversos objetos relacionados con el delito de narcomenudeo en por lo menos dos viviendas

Autoridades de diversas corporaciones aprehendieron a dos presuntos delincuentes tras catear un par de inmuebles en el municipio de Monterrey.

Esto sucedió en las viviendas ubicadas en las colonias CROC y 7 de noviembre, donde se decomisaron dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, varias dosis de presuntas drogas con características similares a la marihuana y cristal, así como básculas digitales, bolsas plásticas vacías, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Este operativo se llevó a cabo por personal del Ministerio Público con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como corporaciones coordinadas.

Tras este hallazgo, ambos inmuebles quedaron resguardados y en disposición de las autoridades correspondientes.