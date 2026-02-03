Capturan a dos hombres por doble homicidio en García

Los detenidos fueron identificados como Kevin “N”, de 23 años de edad, y Axel “N”, de 26, señalados como probables responsables de agresión con arma de fuego

Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas ocurrido en el municipio de García, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Kevin “N”, de 23 años de edad, y Axel “N”, de 26, quienes son señalados como probables responsables de una agresión con arma de fuego que derivó en la muerte de Jesús, de 48 años, y Maximiliano, de 35.

Los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 4 de enero de 2026, al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Manzanos, en la colonia Ampliación Los Nogales, en el municipio de García.

De acuerdo con las investigaciones, ambas víctimas se encontraban conviviendo dentro de la vivienda cuando arribaron los ahora detenidos portando armas de fuego.

Presuntamente, los agresores llamaron a Jesús por su apodo para confirmar que se trataba de la persona que buscaban y, tras corroborar su identidad, abrieron fuego en su contra. Durante la agresión, Maximiliano también fue alcanzado por los disparos.

Los atacantes continuaron accionando las armas hasta que ambos hombres quedaron tendidos en el piso del inmueble, sin signos vitales.

Tras cometer la agresión, Kevin “N” y Axel “N” se dieron a la fuga, retirándose del lugar por calles del mismo sector, lo que dio inicio a las indagatorias por parte de la autoridad ministerial.

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves informó que, como resultado de los actos de investigación realizados por el Ministerio Público con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, se logró establecer la presunta participación de ambos sujetos en el doble homicidio.

La orden de aprehensión fue cumplimentada el 1 de febrero de 2026, cuando los detectives de la AEI lograron la detención de los señalados en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey.

Ambos fueron internados en un Centro de Readaptación Social Estatal, donde quedaron a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.