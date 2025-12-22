Capturan a dos hombres con más de 200 dosis de droga en Monterrey

Ambos jóvenes eran buscados por las autoridades debido a que aparentemente forman parte de un grupo criminal con presencia nacional

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron este sábado a dos presuntos miembros de un grupo delictivo, en calles de la colonia Valle de Santa Lucía.

Estos hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, cuando los elementos municipales visualizaron una camioneta, cuyos tripulantes contaban con las características físicas descritas por las autoridades sobre los presuntos delincuentes.

Los dos jóvenes fueron identificados como Jhonathan "N", de 26 años; y Jean Carlos "N", de 21. Al revisar sus pertenencias, las autoridades descubrieron que se encontraban en posesión de 156 bolsas que contenían hierba verde similar a la marihuana, así como 91 dosis de presunto cristal y 50 de aparente cocaína en su modalidad de piedra.

Debido a esta hallazgo, ambos fueron trasladados hacia las instalaciones de la corporación policíaca para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Se presume que dichos jóvenes forman parte de un grupo delictivo con presencia nacional.