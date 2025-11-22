Capturan a dos generadores de violencia en Cerralvo

Los adultos viajaban con una adolescente de 15 años, quien fue trasladada para verificar su situación legal y de resguardo.

Elementos del Grupo de Coordinación lograron la detención de dos presuntos generadores de violencia que viajaban acompañados por una adolescente de 15 años, durante un operativo estratégico realizado en la colonia Congregación Juárez, en el municipio de Cerralvo.

Durante la operación, los agentes detectaron una camioneta Volkswagen Atlas con placas del estado de Texas, conducida de manera irregular, por lo que decidieron marcarle el alto para prevenir un incidente.

Fue en el cruce de las calles Yucatán y Torreón donde abordaron a los tripulantes: Miguel “N”, de 22 años, Rey “N”, de 20, y una adolescente de 15 años.

Tras la inspección, los oficiales aseguraron:

Tres armas largas, abastecidas con un total de 19 balas.

60 envoltorios con hierba verde y seca con características de marihuana.

60 dosis de una sustancia sólida con apariencia de cristal.

La camioneta Volkswagen Atlas, la cual cuenta con reporte de robo.

Los dos adultos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La adolescente fue trasladada a las instancias competentes para verificar su situación legal y de resguardo.