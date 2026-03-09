Capturan a dos con droga en Guadalupe; ligan a uno con homicidio

De acuerdo con indagatoria, Juan Alberto “N.” es considerado un objetivo prioritario dentro de una investigación por su presunta participación en un homicidio

Dos hombres fueron detenidos por policías de Guadalupe luego de que presuntamente fueran sorprendidos en posesión de diversas dosis de droga en calles de la colonia Villa Olímpica; uno de ellos es investigado por su posible participación en un homicidio ocurrido a inicios de este año en ese mismo sector.

La detención se registró en la calle Italia, en su cruce con la avenida La Villa, donde un reporte ciudadano alertó sobre la presencia de personas que presuntamente realizaban actividades relacionadas con la venta de droga.

Tras recibir el aviso, los oficiales se movilizaron hacia el punto señalado y al arribar ubicaron a dos hombres que, al notar la presencia de las unidades, intentaron correr con la intención de refugiarse en un domicilio cercano.

Sin embargo, los policías lograron interceptarlos metros adelante y durante una inspección precautoria, les encontraron 45 dosis de marihuana, 12 dosis de una sustancia con características del cristal, además de una báscula digital.

Los detenidos fueron identificados como Juan Alberto “N.”, de 27 años, y Jordan Melesio “N.”, de 23.

De acuerdo con las indagatorias, Juan Alberto “N.” es considerado un objetivo prioritario dentro de una investigación por su presunta participación en un homicidio ocurrido el 16 de enero en la colonia Villa Olímpica, donde un hombre perdió la vida y otro más resultó herido.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud.