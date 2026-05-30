Capturan a dos con arma y droga frente a hotel en Guadalupe

Un reporte anónimo alertó sobre la presencia de personas armadas en el sitio, por lo que policías de Guadalupe implementaron un despliegue en la zona

Dos hombres fueron detenidos por policías de Guadalupe luego de un operativo desplegado frente a un hotel ubicado en el Centro del municipio, donde presuntamente les aseguraron un arma de fuego y diversas dosis de droga.

La movilización se registró durante el jueves 28 de mayo sobre la avenida Benito Juárez, en su cruce con Triunfo de la República, en el acceso del Hotel Sadao, tras un reporte anónimo que alertaba sobre la presencia de personas armadas en el sitio.

De acuerdo con la información proporcionada, los oficiales implementaron un despliegue en la zona y localizaron a dos hombres que coincidían con las características señaladas en la denuncia.

Al percatarse de la presencia policiaca, uno de ellos presuntamente intentó evadir la intervención, mientras que el segundo aparentemente portaba un objeto con características similares a un arma de fuego a la altura de la cintura.

Tras una revisión realizada por los elementos municipales, fueron detenidos Diego Armando, de 30 años, y Pedro César, de 24 años, a quienes les aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros, un cargador abastecido y varias dosis de narcóticos.

Entre lo decomisado se encontraban 40 dosis de marihuana y 30 dosis de una sustancia con características del cristal, además de un cargador con 15 cartuchos hábiles.

Según las primeras líneas de investigación, los detenidos serían presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con delitos de alto impacto y actividades de narcomenudeo.

Dentro de la información obtenida por las autoridades también se indicó que uno de los detenidos, identificado por portar barba, sería presuntamente socio de un centro de rehabilitación denominado “Inspirando Vidas”, ubicado en la colonia Del Prado, en Monterrey.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica.