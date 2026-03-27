Capturan a dos asaltantes de tiendas con droga y cuchillo

Los dos detenidos, según las investigaciones, tienen participación en siete asaltos, además de despojar a un matrimonio de un teléfono celular y dinero

Con droga y un cuchillo, dos presuntos delincuentes que asaltaba tiendas de autoservicio en Monterrey, fueron capturados por elementos de la Policía municpal.

José Juan, de 26 años, y Christopher Yamil, de 27, fueron detenidos en el cruce de las calles 20 de noviembre y Arteaga, en el centro de la ciudad.

Se estableció que los inculpados son señalados de operar en las colonias Cumbres, Residencial Lincoln, Burócratas del Estado, Burócratas Federales y Cedros.

Para llevar a cabo los robos con violencia utilizaban un cuchillo y se desplazaban a bordo de un automóvil Aveo con matrícula RWD 543-C.

Al momento de ser interceptados se desplazaban sobre la calle 20 de noviembre y al ser copados por los oficiales les encontraron el cuchillo, así como dosis de marihuana y cristal.

Los dos sujetos, según las investigaciones tienen participación en siete asaltos, además de despojar a un matrimonio de un teléfono celular y 570 pesos en la calle Mariano Escobedo en pleno centro de Monterrey.

Cada uno de ellos fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se integra la carpeta de investigación en torno a los hechos.