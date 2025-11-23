Capturan a cuatro presuntos generadores de violencia en Guadalupe

Fuerza Civil aseguró un arma corta, 71 bolsas con hierba verde y seca, 98 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal y cinco teléfonos celulares.

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de cuatro personas señaladas como presuntos generadores de violencia durante un operativo realizado en la colonia Paseo de Guadalupe.

Al recorrer las calles Adra y Vedra fue cuando localizaron a tres hombres y una mujer cuyas características coincidían con las de los individuos buscados.

Al ser abordados, las personas se identificaron como Miguel “N”, de 18 años; Jonathan “N”, de 36; Israel “N”, de 22, y Esmeralda “N”, de 28.

Durante la inspección, los elementos de Fuerza Civil aseguraron un arma corta, 71 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, 98 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal, así como cinco teléfonos celulares.

Los cuatro fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.