Capturan a cuatro personas con armas y drogas en Guadalupe

Las detenciones se dieron en dos operativos efectuados de forma simultánea, encabezados por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil

En dos operativos efectuados de forma simultánea, encabezados por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, se logró la captura de dos parejas vinculadas al crimen organizado, en Guadalupe.

La primera sucedió en la calle Atlixco, donde los oficiales pudieron localizar a los sospechosos, siendo interceptados.

Ambos fueron identificados como:

1. Andrés “N", de 45 años

2. Sara "N", de 22 años

En sus pertenencias encontraron y decomisaron:

1 arma corta abastecida.

190 envoltorios con marihuana y cristal.

Dinero en efectivo.

Dispositivos móviles.

Minutos después, sobre la misma calle, en un complejo departamental, localizaron a un hombre y una mujer que sostenían una discusión.

Los oficiales acudieron al lugar para atender la situación; sin embargo, el varón, al notar la presencia policial, se autolesionó.

Los sospechosos se identificaron como:

1. Andrea “N", de 23 años

2. Joaquín “N", de 51 años

En sus pertenencias encontraron:

142 envoltorios con marihuana y cristal.

Dinero en efectivo.

Los probables infractores estarían relacionados con un grupo delictivo, en el que operarían como generadores de violencia; además, se presume de su participación en diversos hechos violentos de alto impacto.

Los ahora investigados fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.