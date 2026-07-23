Capturan a cuatro personas con armas y drogas en Guadalupe

En dos operativos efectuados de forma simultánea, encabezados por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, se logró la captura de dos parejas vinculadas al crimen organizado, en Guadalupe.
La primera sucedió en la calle Atlixco, donde los oficiales pudieron localizar a los sospechosos, siendo interceptados.
Ambos fueron identificados como:
1. Andrés “N", de 45 años
2. Sara "N", de 22 años
En sus pertenencias encontraron y decomisaron:
- 1 arma corta abastecida.
- 190 envoltorios con marihuana y cristal.
- Dinero en efectivo.
- Dispositivos móviles.
Minutos después, sobre la misma calle, en un complejo departamental, localizaron a un hombre y una mujer que sostenían una discusión.
Los oficiales acudieron al lugar para atender la situación; sin embargo, el varón, al notar la presencia policial, se autolesionó.
Los sospechosos se identificaron como:
1. Andrea “N", de 23 años
2. Joaquín “N", de 51 años
En sus pertenencias encontraron:
142 envoltorios con marihuana y cristal.
Dinero en efectivo.
Los probables infractores estarían relacionados con un grupo delictivo, en el que operarían como generadores de violencia; además, se presume de su participación en diversos hechos violentos de alto impacto.
Los ahora investigados fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.