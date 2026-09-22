Capturan a cuatro hombres tras asalto con violencia en Guadalupe

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades tras un asalto con violencia en una plaza pública de la colonia Balcones de San Miguel

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cuatro hombres fueron detenidos por policías de Guadalupe, luego de un asalto con violencia en una plaza pública de la colonia Balcones de San Miguel, donde una de las víctimas fue golpeada en la cabeza con un arma de fuego.

El reporte movilizó a las unidades policiales, luego de que el afectado proporcionara las características de los presuntos responsables, quienes lo despojaron de celulares, una bolsa, tarjetas y las llaves de un vehículo.

Durante las labores de búsqueda, elementos de la División de Drones ubicaron a un grupo de personas que coincidía con las características señaladas, por lo que se estableció un cerco policial.

Los sospechosos ingresaron a un mercado rodante, donde fueron localizados por los oficiales, mientras los drones daban seguimiento a sus movimientos desde el aire.

La detención se realizó sobre la calle 6 y la avenida Balcones de San Miguel.

Los presuntos responsables fueron identificados como Francisco Benito, de 33 años; Dante Rivaldo, de 21; Jesús Roberto, de 33; y Ulises Jahir, de 23 años.

Durante la intervención, los policías también aseguraron una camioneta Nissan NP300.

Los cuatro hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica por los hechos.