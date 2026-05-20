Capturan a cuatro con equipo táctico en Salinas Victoria

Las acciones ocurrieron durante la mañana del lunes sobre la Carretera Libre Monterrey–Nuevo Laredo, en distintos puntos del municipio

Cuatro hombres fueron detenidos en dos operativos tácticos realizados por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Salinas Victoria, donde además fueron asegurados cargadores abastecidos, droga, radiofrecuencias y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Las acciones ocurrieron durante la mañana del lunes sobre la Carretera Libre Monterrey–Nuevo Laredo, en distintos puntos del municipio, como parte de un despliegue de vigilancia y disuasión de actividades ilícitas en la zona del Valle de las Salinas.

El primer operativo se registró a la altura del kilómetro 47, donde los agentes observaron a distancia a dos hombres que portaban ropa táctica con estampado camuflado y que presuntamente intentaron ocultarse entre la maleza.

De acuerdo con el reporte, al notar la presencia de las unidades estatales, los sospechosos arrojaron diversos objetos metálicos al camino con la aparente intención de dificultar el avance policial y posteriormente intentaron huir del sitio.

Tras activar maniobras tácticas, los oficiales lograron interceptarlos e identificarlos como Jesús “N”, de 27 años, y Adolfo “N”, de 24.

Durante la revisión, las autoridades señalaron que les aseguraron diez cargadores para arma larga, 98 cartuchos hábiles, dos radiofrecuencias, once envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la mariguana y diez objetos metálicos tipo ponchallantas.

Horas más tarde, pero en el kilómetro 51 de la misma vía, se desarrolló un segundo operativo en el que fueron detenidos Roberto “N” y Óscar “N”, ambos de 44 años.

Según la ficha informativa, los hombres también habrían arrojado artefactos metálicos para intentar dañar los neumáticos de las patrullas, sin embargo, los oficiales lograron esquivarlos y posteriormente iniciaron una persecución a pie hasta capturarlos.

Tras la inspección, los elementos estatales informaron el aseguramiento de seis cargadores abastecidos, dos radiofrecuencias, veinte envoltorios con hierba con características de la mariguana, quince dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal y siete ponchallantas.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.

Fuerza Civil informó que a los ahora investigados se les considera presuntos generadores de violencia y que se indaga su posible relación con un grupo delictivo con presencia nacional e internacional.