Capturan a conductor de camión robado en Monterrey

De acuerdo con la información, la pesada unidad es propiedad de una empresa inmobiliaria, cuyo personal ya había interpuesto la denuncia.

Un operativo de vigilancia permitió la detención de un hombre que conducía un camión con reporte de robo en calles de Monterrey, tras ser detectado en tiempo real por el sistema de monitoreo del C4.

El sujeto, identificado como José Rafael L., de 36 años, fue capturado luego de que elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención, cuando recibieron el reporte del C4 sobre un camión Volkswagen tipo Robust, color blanco, con placas del estado de Morelos.

La unidad contaba con reporte de robo desde el 20 de junio de 2024, en la carretera a Saltillo, a la altura del municipio de García.

Intercepción y detención del conductor

Tras el aviso, los oficiales iniciaron la búsqueda del vehículo y lograron interceptarlo, informando al conductor sobre la situación legal del camión, lo que derivó en su detención inmediata.

Unidad pertenece a empresa inmobiliaria

De acuerdo con la información, la pesada unidad es propiedad de una empresa inmobiliaria, cuyo personal ya había interpuesto la denuncia correspondiente por el robo.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de definir su situación jurídica y deslindar responsabilidades.