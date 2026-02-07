VIE 14 FEB
Capturan a banda dedicada al robo de negocios en Monterrey

Por: Patricia Agüero

06 Febrero 2026, 10:14

Los detenidos presuntamente son parte de un grupo delictivo dedicado al robo de establecimientos comerciales y la distribución de droga

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey tras cometer un robo en un negocio de comida.

El asalto se registró este miércoles 4 de febrero en un negocio ubicado en una plaza comercial ubicada en Plutarco Elías Calles y Américas.

En seguimiento a este caso, las investigaciones permitieron identificar a una mujer que presuntamente ingresaba a los locales para cometer los ilícitos, quien seguía indicaciones de sus cómplices.

Posteriormente, mediante el análisis del C-4, se logró ubicar a la sospechosa cuando salía de un establecimiento y huía a pie, con el dinero producto del robo.

Finalmente, elementos de la Unidad de Investigación Criminal detuvieron a tres hombres y una mujer en el cruce de San Francisco y Benito Juárez, en la colonia San Diego.

Los detenidos presuntamente son parte de un grupo delictivo dedicado al robo de establecimientos comerciales y la distribución de droga.

Detenidos

Los detenidos fueron identificados como Julián, de 23 años, originario de Colombia, Ezequiel, de 42 años, José Alfredo, de 46 y Paula Elizabeth, de 46 años.

A los sospechosos se les aseguraron 55 dosis de marihuana.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras se continúa con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

