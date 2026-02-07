Capturan a banda dedicada al robo de negocios en Monterrey

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey tras cometer un robo en un negocio de comida.
El asalto se registró este miércoles 4 de febrero en un negocio ubicado en una plaza comercial ubicada en Plutarco Elías Calles y Américas.
En seguimiento a este caso, las investigaciones permitieron identificar a una mujer que presuntamente ingresaba a los locales para cometer los ilícitos, quien seguía indicaciones de sus cómplices.
Posteriormente, mediante el análisis del C-4, se logró ubicar a la sospechosa cuando salía de un establecimiento y huía a pie, con el dinero producto del robo.
Finalmente, elementos de la Unidad de Investigación Criminal detuvieron a tres hombres y una mujer en el cruce de San Francisco y Benito Juárez, en la colonia San Diego.
Los detenidos presuntamente son parte de un grupo delictivo dedicado al robo de establecimientos comerciales y la distribución de droga.
Detenidos
Los detenidos fueron identificados como Julián, de 23 años, originario de Colombia, Ezequiel, de 42 años, José Alfredo, de 46 y Paula Elizabeth, de 46 años.
A los sospechosos se les aseguraron 55 dosis de marihuana.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras se continúa con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.