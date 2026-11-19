Un video, se difundió el momento en que el conductor se baja de su vehículo y golpea a batazos la ventana de un camión de transporte urbano.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que ya fue detenido el automovilista que con un bate de beisbol golpeó a un camión de transporte público, en días pasados en el municipio de García.

Jorge Ron, director del C5 estatal, dijo que el agresor ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Así que será la Fiscalía de Justicia la que proporcione mayores datos de esta captura, tras este acto violento en vía pública y por dañar una unidad de transporte público de pasajeros.

El funcionario confirmó la captura durante la rueda de prensa, tras terminar la reunión de la Mesa de Construcción de Paz en Nuevo León, realizada en el nuevo edificio de Fuerza Civil.

En días pasados, mediante un video, se difundió el momento en que el conductor se baja de su vehículo y golpea a batazos la ventana de un camión de transporte urbano.

Al parecer, eso sucedió después de verse involucrado en un altercado vial.

"Ya está detenido el presunto agresor…. No pasó más allá de poner en riesgo a las personas”, expuso.

Advirtió que ese tipo de acciones deben castigarse con "mano dura”.