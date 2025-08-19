Capturan a asaltante en tienda de conveniencia de Apodaca

Al presunto asaltante se le aseguró el botín de 1,370 pesos, un arma de fuego réplica en color negro así como una motocicleta

Justo cuando asaltaba con una réplica de arma de fuego una tienda de conveniencia, un asaltante fue sometido y arrestado por elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca.

Gustavo N., de 28 años de edad, quien dijo ser desempleado, fue detenido gracias a la rápida acción de los preventivos en los primero minutos del domingo.

Lo elementos preventivos realizaban recorridos de prevención y vigilancia por el cruce de la calle Hacienda Terreros y la avenida Orquídea en la colonia Hacienda las Margaritas, cuando vieron salir corriendo a un empleado del Súper 7.

El empleado de la tienda de conveniencia pidió auxilio a los guardias de proximidad enterándolos de que un sujeto estaba asaltando el negocio.

Los preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca alcanzaron a ver al asaltante tomando dinero de una de las cajas de la tienda, por lo que enseguida se le advirtió que será detenido, ordenándole que no opusiera resistencia.

Sin embargo Gustavo N., quien lleva oculta la réplica de arma entre sus ropas, se abalanzó sobre uno de los policías, quien con el apoyo de su compañero logró someterlo y desarmarlo.

Al presunto asaltante se le aseguró el botín de 1,370 pesos en billetes de diversas denominaciones, un arma de fuego réplica en color negro así como una motocicleta Italika modelo 2025 en la que arribó al negocio que presuntamente robó.

Gustavo N. fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en Apodaca por la presunta comisión del delito de robo con violencia.