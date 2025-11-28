Capturan a agresor de joven en la colonia Fomerrey 113

La policía ministerial ubicó y detuvo al presunto responsable de nombre Rafael, de 18 años cuando caminaba en calles de la colonia del Norte.

Luego de permanecer prófugo durante tres días, el sujeto que disparó y lesionó a balazos a un joven de 18 años, fue capturado por efectivos de la Policía Ministerial.

El ataque ocurrió el pasado 24 de noviembre del presente año en el cruce de las calles Muserola y Formón en la colonia Fomerrey 113.

Los efectivos cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Al ser detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones del juzgado de control que lo reclamaba.

El presunto agresor rendirá su versión de los hechos cuando el juzgado determine la fecha de la audiencia de vinculación.

Dentro de la carpeta de investigación se estableció que el detenido sorprendió a la víctima cuando esté viajaba a bordo de una camioneta en compañía de varios jóvenes más.

Al llegar al cruce de calles, fueron atacados por disparos de arma de fuego, los cuales alcanzaron a la víctima.

Tras lo anterior el lesionado fue trasladado en la misma camioneta al hospital Universitario