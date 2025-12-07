Capturan a acusado de homicidio contra mujer en Santa Catarina

La detención de Ramcce Jacob “N” se realizó en vía pública, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, como resultado de la colaboración entre autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, informó el resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica de Ramcce Jacob “N”, detenido mediante Orden de Aprehensión por Homicidio calificado, siendo la víctima una mujer.

De acuerdo con la autoridad, un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidios (UILEST-FEM) formuló imputación en su contra, exponiendo datos de prueba que sustentan su presunta participación en los hechos. El Juez estimó acreditada la existencia del delito y dictó Auto de Vinculación a Proceso, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva en un Centro de Readaptación Social Estatal, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Dónde fue detenido el presunto responsable?

La detención de Ramcce Jacob “N” se realizó en vía pública, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, como resultado de la colaboración entre Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y la autoridad investigadora del Estado de Guanajuato. Posteriormente, fue trasladado para su ingreso a un Centro de Readaptación Social del Estado de Nuevo León.

¿Qué ocurrió el día del ataque en Santa Catarina?

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 22 de octubre de 2025, en el cruce de las avenidas Las Torres y Los Viñedos, en la colonia Los Viñedos, en Santa Catarina, Nuevo León. La víctima, una mujer de 35 años de identidad protegida con las iniciales G. A. B., se encontraba a bordo de una camioneta Hyundai Tucson color gris, en compañía de su madre.

¿Cómo ocurrió el homicidio calificado según la investigación?

De acuerdo con la descripción oficial, el ahora imputado llegó al lugar portando un arma de fuego corta, se aproximó a la víctima y le disparó en forma reiterada. La mujer perdió la vida al interior del vehículo como consecuencia de los impactos de proyectil. Tras la agresión, el presunto responsable se alejó con rumbo desconocido.

La Fiscalía reiteró que el proceso legal continúa su curso y que será durante el desarrollo de la investigación complementaria cuando se determinen más elementos dentro de este caso de homicidio calificado en contra de una mujer.