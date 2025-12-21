Capturan a 17 presuntos criminales en Montemorelos

Información preliminar señala que estas detenciones fueron parte de un operativo desplegado en la zona citrícola, donde se decomsaron armas y explosivos

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a 17 presuntos delincuentes durante los despliegues efectuados en la comunidad de Los Lirios, del municipio de Montemorelos.

De acuerdo con información preliminar, dichas capturas y el aseguramiento de un arsenal, fueron resultado de los despliegues correspondientes al "Operativo Muralla".

Entre lo decomisado se encuentran:

14 armas largas

94 cargadores

Dos armas cortas

Dos cargadores

Ocho cascos balísticos

14 chalecos balísticos

Equipo táctico

Dos drones

Material para fabricación de explosivos

En este operativo se contó con el apoyo tanto de autoridades estatales como federales. Los detenidos corresponden a 17 hombres, cuyas edades oscilan entre los 18 a los 39 años.

En tanto, elementos de fuerzas federales mantienen vigilancia en la zona citrícola, como parte de la activación del "Operativo Muralla".

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.