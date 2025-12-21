Capturan a 17 presuntos criminales en Montemorelos

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a 17 presuntos delincuentes durante los despliegues efectuados en la comunidad de Los Lirios, del municipio de Montemorelos.
De acuerdo con información preliminar, dichas capturas y el aseguramiento de un arsenal, fueron resultado de los despliegues correspondientes al "Operativo Muralla".
Entre lo decomisado se encuentran:
- 14 armas largas
- 94 cargadores
- Dos armas cortas
- Dos cargadores
- Ocho cascos balísticos
- 14 chalecos balísticos
- Equipo táctico
- Dos drones
- Material para fabricación de explosivos
En este operativo se contó con el apoyo tanto de autoridades estatales como federales. Los detenidos corresponden a 17 hombres, cuyas edades oscilan entre los 18 a los 39 años.
En tanto, elementos de fuerzas federales mantienen vigilancia en la zona citrícola, como parte de la activación del "Operativo Muralla".
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.