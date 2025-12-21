Info 7 Logo
Capturan a 17 presuntos criminales en Montemorelos

Por: Diana Leyva

20 Diciembre 2025, 12:34

Información preliminar señala que estas detenciones fueron parte de un operativo desplegado en la zona citrícola, donde se decomsaron armas y explosivos

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a 17 presuntos delincuentes durante los despliegues efectuados en la comunidad de Los Lirios, del municipio de Montemorelos.

De acuerdo con información preliminar, dichas capturas y el aseguramiento de un arsenal, fueron resultado de los despliegues correspondientes al "Operativo Muralla".

Entre lo decomisado se encuentran:

  • 14 armas largas
  • 94 cargadores 
  • Dos armas cortas
  • Dos cargadores
  • Ocho cascos balísticos
  • 14 chalecos balísticos
  • Equipo táctico
  • Dos drones
  • Material para fabricación de explosivos

En este operativo se contó con el apoyo tanto de autoridades estatales como federales. Los detenidos corresponden a 17 hombres, cuyas edades oscilan entre los 18 a los 39 años.

En tanto, elementos de fuerzas federales mantienen vigilancia en la zona citrícola, como parte de la activación del "Operativo Muralla".

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente. 

