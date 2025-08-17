Captura Proxpol a dos venezolanos por robo y extorsión

Los detenidos de origen venezolano están presuntamente vinculados a delitos de robo y extorsión telefónica; se les aseguró un arma y droga

En un operativo conjunto entre elementos de Proxpol Escobedo y la Policía de San Pedro, fueron detenidos dos ciudadanos de origen venezolano, presuntamente vinculados a delitos de robo y extorsión telefónica.

La acción fue resultado de una estrecha coordinación entre ambas corporaciones policiales, que permitió iniciar las indagatorias y concretar la captura de los sospechosos.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos ya fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes, donde enfrentan cargos por su probable participación en actividades delictivas.

Al momento de la detención, se les aseguró un arma, un cartucho, seis envoltorios con droga y un teléfono celular.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de involucramiento de los implicados, así como para esclarecer si existe conexión con otros cómplices o con alguna red delictiva organizada.