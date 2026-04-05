Captura Fuerza Civil a presunto gatillero en Doctor Arroyo

Tras la detención del presunto generador de violencia, autoridades aseguraron un fusil de asalto con seis balas, un cargador con 25 municiones y equipo táctico

Con equipo táctico, armas largas y a bordo de una camioneta, un presunto gatillero fue capturado en una brecha del municipio de Doctor Arroyo.

Efectivos de Fuerza Civil se encontraba realizando su búsqueda desde hace varios días al ser identificado como uno de los principales generadores de violencia.

Además de ser integrante de un grupo delictivo del estado de Tamaulipas con presencia en Nuevo León.

Juan de Dios, de 26 años, fue capturado cuando viajaba a bordo de una camioneta Traverse en una brecha del ejido Albercones.

Al ser interceptado por los oficiales, el inculpado fue copado y en su intento de escapar huyó hacia el monte.

Al ser perseguido el presunto gatillero fue alcanzado y sometido por elementos de esta corporación.

Los efectivos de Fuerza Civil le aseguraron un fusil de asalto con seis balas, un cargador con 25 municiones y equipo táctico.

Tras su captura fue resguardado por la policía estatal.