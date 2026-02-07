Captura Fuerza Civil a dos presuntos generadores de violencia

Las autoridades presumen que los detenidos podrían formar parte de un grupo delictivo en el que operaban como generadores de violencia

Como resultado de trabajos tácticos realizados durante un operativo estratégico, elementos de Fuerza Civil lograron la captura de dos hombres armados, señalados como presuntos generadores de violencia, en el municipio de Hualahuises.

Detección del vehículo durante vigilancia

Durante los recorridos de vigilancia, los oficiales detectaron una camioneta que coincidía con las características de un vehículo previamente identificado, por lo que se le marcó el alto cuando circulaba por la calle Benito Juárez.

Aseguran arma, municiones y equipo táctico

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Jorge “N”, de 40 años de edad, y Esteban “N”, de 20 años. Tras una revisión, se les aseguró un arma larga abastecida con 25 cartuchos, cinco cargadores con un total de 102 municiones, tirantes tácticos, un chaleco balístico y 25 objetos metálicos con características similares a los denominados “ponchallantas”.

Puestos a disposición del Ministerio Público

Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.