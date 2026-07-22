Captura Fuerza Civil a dos hombres armados en Agualeguas

Los hombres fueron detenidos en posesión de un arma de fuego, cargadores abastecidos y municiones durante un operativo de seguridad

Dos hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil al ser sorprendidos en posesión de un arma de fuego, cargadores abastecidos y municiones durante un operativo de seguridad en el municipio de Agualeguas.

La captura se realizó cuando policías estatales efectuaban labores de detección y disuasión del delito en la colonia Barrio del Norte.

Al recorrer la carretera Agualeguas-Parás, a la altura de la calle Gómez Farías, observaron a dos hombres con una actitud inusual, por lo que les marcaron el alto para una revisión.

Los detenidos fueron identificados como Raudel “N”, de 18 años, y Armando “N”, de 36 años.

Durante la inspección, los oficiales les aseguraron un arma corta, un cargador abastecido para arma corta, dos cargadores abastecidos para arma larga y diversas municiones.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.