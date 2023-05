Captura Fuerza Civil a 650 sicarios en nueve meses

Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad, indicó que tan solo en los tres primeros días de mayo, Fuerza Civil capturó a 46 criminales

Por: Ernesto Ochoa

Mayo 05, 2023, 10:52

A nueve meses de que se implementó la nueva estrategia de seguridad para combatir el crimen en Nuevo León, Fuerza Civil, la corporación policial del estado, disparó los golpes que ha asestado a diversos grupos criminales con presencia nacional, así lo afirmó Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad en el estado.

“Si nosotros comparamos Fuerza Civil consigo misma nueve meses antes y nueve meses después, tenemos que, hemos quintuplicado la cantidad de gente relacionada con el crimen organizado.

“No me refiero a vendedores de drogas, esos también los detenemos, pero no los estoy contabilizando, sino sicarios y gente con arsenales con armamento, vehículos blindados y relacionados, no nada más con un homicidio, sino hasta 10 homicidios, de esos hemos detenido a muchos”, puntualizó el funcionario estatal.

Además, Palacios Pámanes abundó que 'hemos detenido a 650, de los cuales, 120 sicarios, al menos tienen 10 homicidios cada uno en su haber”.





El secretario de Seguridad remarcó que tan solo en los tres primeros días del mes de mayo, Fuerza Civil capturó durante trabajos de inteligencia e intervenciones tácticas a 46 integrantes de las células criminales, entre ellos cabecillas y mandos subalternos.

Las detenciones se llevaron a cabo en San Nicolás, Monterrey, Guadalupe, Pesquería, Galeana, Sabinas Hidalgo, y Montemorelos.