Captura a líder de banda de asaltantes en Guadalupe

Capturan a Fidencio “N”, alias “El Chupón”, presunto líder de una banda ligada a más de 26 asaltos violentos en Guadalupe, San Nicolás y Monterrey

Elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe lograron la captura de un hombre de 36 años identificado como Fidencio “N”, alias “El Chupón”, presunto líder de una banda de asaltantes vinculada a más de 26 robos con violencia en los municipios de Guadalupe, San Nicolás y Monterrey.

El detenido contaba con orden de aprehensión por secuestro, asociación delictuosa y robo.

El arresto se dio tras un asalto a una paletería en la colonia Rafael Ramírez en Guadalupe, lo que provocó la movilización de los agentes, quienes ubicaron y persiguieron a Fidencio “N”, deteniéndolo en la colonia Parques de Guadalupe, donde además le fueron decomisadas diversas dosis de droga, armas, una capucha camuflajeada y un celular con reporte de robo.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido era considerado objetivo prioritario y se le relaciona con atracos violentos a comerciantes, casas y negocios del área metropolitana.