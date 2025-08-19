Captan volcadura de camioneta en centro de Guadalupe

El fuerte impacto alarmó a los vecinos, quienes salieron de sus domicilios y se solidarizaron para tratar de ayudar al conductor

Una cámara de seguridad captó el momento en una aparatosa volcadura en donde el conductor quedó atrapado en Guadalupe.

Los hechos se registraron este fin de semana sobre la calle Hidalgo y Segunda Avenida, en la colonia Guerra, muy cerca de la cabecera municipal de Guadalupe.

De acuerdo con las imágenes, una camioneta que circulaba a exceso de velocidad se impactó contra otra camioneta blanca. El fuerte golpe provocó que el vehículo volara algunos metros y cayera sobre su lado izquierdo, terminando volcado con las llantas hacia arriba.

Según se puede apreciar, el conductor quedó atrapado dentro del vehículo.

El fuerte impacto alarmó a los vecinos, quienes salieron de sus domicilios y se solidarizaron para tratar de ayudar al conductor.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor y si había otras personas viajando en la camioneta negra.