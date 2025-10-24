Captan violento asalto en tienda de abarrotes de Apodaca

Un delincuente armado ingresó a una tienda de abarrotes y encañonó a la dueña para exigirle que le entregara el dinero producto de las ventas

Un presunto delincuente ingresó con lujo de violencia a una tienda de abarrotes para cometer un asalto en Apodaca.

Los hechos se registraron en el establecimiento ubicado en la calle Pánfilo Natera de la colonia Guillermo Fraustro.

El delincuente llegó con el rostro cubierto y una gorra para evitar ser identificado, mientras portaba un arma de fuego.

El sujeto exigió a la dueña de la tienda que le entregara el dinero mientras le apuntaba con el arma al rostro.

Lejos de inmutarse, la mujer encaró al delincuente que seguía exigiéndole el dinero y le dijo que si quería la matara.

En un momento, el hombre saltó al mostrador, pero terminó por irse de la tienda con las manos vacías.

A pesar de que la situación no pasó a mayores, deja en evidencia el riesgo en el que se encuentran los comerciantes en la zona.

El video fue compartido en grupos de la colonia para dar con el sospechoso y alertar a los habitantes a extremar precauciones.