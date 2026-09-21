Captan tercer choque de TransNort-Olympic en 15 días

Dos percances ocurrieron en Pesquería y otro en Monterrey; el más grave dejó tres muertos y 11 pasajeros lesionados tras un choque frontal

Una racha de tres accidentes en tan sólo 15 días pone nuevamente en la mira a las empresas de transporte TransNort - Olympic, pertenecientes al mismo conglomerado empresarial.

El incidente más reciente tuvo lugar el pasado 15 de septiembre sobre el bulevar Rogelio A. Pérez Arrambide, en el municipio de Pesquería.

En dicho punto, la unidad T258 de la empresa Olympic impactó a un automóvil sedán.

A través de grabaciones de cámaras de seguridad se apreció que el camión de pasajeros circulaba a 51 kilómetros por hora antes de colisionar contra el vehículo particular, el cual continuó su trayectoria tras el golpe, mientras que la unidad de transporte detuvo su marcha debido a la fuerza del impacto.

De acuerdo con las imágenes, el choque evidencia una maniobra imprudente por parte del conductor, al no respetar la preferencia de paso del vehículo que se encontraba en proceso de incorporación.

El 6 de septiembre, otra unidad de la misma compañía protagonizó un choque en el primer cuadro de Monterrey, dejando un saldo de 21 personas heridas.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Arteaga y Dr. Coss, cuando el autobús trasladaba a simpatizantes del partido Morena que regresaban de asistir al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A estos eventos se suma el percance de mayor gravedad, registrado la mañana del pasado 31 de agosto sobre la carretera Santa María-La Floreña, también en Pesquería.

En esa ocasión, un camión operado por TransNort invadió el carril contrario y chocó de frente contra un automóvil Kia Rio. La colisión causó la muerte instantánea de los tres ocupantes del auto particular y dejó a 11 pasajeros lesionados.

Tras las investigaciones iniciales, las autoridades informaron que el operador del transporte presuntamente conducía bajo los efectos de sustancias nocivas.

La recurrencia de estos percances en un periodo tan breve ha reavivado las exigencias de usuarios y ciudadanos para supervisar de manera rigurosa las condiciones operativas de TransNort – Olympic.