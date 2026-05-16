Captan robo en negocio de Santa Catarina durante la madrugada

Por: Jared Villarreal 15 Mayo 2026, 06:50 Compartir

Hasta el momento no se ha informado si ya existe una denuncia formal ante las autoridades o personas detenidas relacionadas con el caso

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un negocio ubicado en la colonia Hacienda Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina, fue víctima de un robo durante la madrugada de este jueves, hecho que quedó captado por cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa cómo al menos un sujeto ingresa al local luego de forzar los candados del acceso principal para posteriormente dirigirse al interior del negocio. De acuerdo con los propietarios, los presuntos delincuentes lograron llevarse una pantalla y la bandeja de la caja registradora donde se encontraba el dinero en efectivo. El robo ocurrió durante la madrugada y fue descubierto horas más tarde por empleados del establecimiento, quienes compartieron las grabaciones de seguridad para denunciar lo sucedido. Hasta el momento no se ha informado si ya existe una denuncia formal ante las autoridades o personas detenidas relacionadas con el caso