Captan robo de motocicleta frente a vivienda en Guadalupe

El dueño solicitó el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y reportar cualquier dato que pueda contribuir a la recuperación del vehículo.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto robó una motocicleta que se encontraba estacionada frente a un domicilio en el municipio de Guadalupe.

Difunden video para identificar al presunto responsable

De acuerdo con el afectado, el robo ocurrió durante la madrugada de este domingo en la calle Camino del Valle, en la colonia Las Avenidas.

Las imágenes muestran claramente el rostro del presunto responsable mientras se lleva la unidad, por lo que el propietario espera que el video ayude a identificarlo y localizar la motocicleta.

La motocicleta robada cuenta con las placas 27SGH1.

A través de redes sociales, el dueño solicitó el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y reportar cualquier dato que pueda contribuir a la recuperación del vehículo.