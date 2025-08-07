Captan robo de celular en negocio de García; entre ellos un menor

Dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron captados cuando cometieron el robo de un celular en un local de la colonia Sierra Real

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron captados cuando robaron el celular en un negocio en García.

Los hechos se registraron en un negocio ubicado en la colonia Sierra Real, primer sector, y quedaron captados por una cámara de seguridad.

En las imágenes se puede ver que un joven de playera negra y mochila pasa por el frente del local, regresa para ingresar al local y platica con la empleada que está limpiando, después se retira. Momentos después, el mismo joven ingresa al local acompañado de un menor de entre 10 y 11 años de edad, distraía a la empleada y el menor aprovecha para agarrar un celular que se encontraba en el mostrador. Finalmente, ambos se retiran del negocio.

La empleada no se dio cuenta del robo hasta que revisó sus pertenencias y se percató de la ausencia de su celular, por lo que revisó las cámaras de seguridad y se dio cuenta del robo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si los presuntos responsables fueron detenidos o qué fue lo que sucedió después de este robo.