Captan robo de camioneta por dos hombres en San Bernabé

La petición por parte de los vecinos es que las autoridades aumenten la presencia policial en la zona para poder evitar los robos

Vecinos de la colonia San Bernabé denunciaron el robo de una camioneta en la Calle Brecha, siendo resultado de una continua problemática de robos que han ocurrido en la zona desde hace meses. En el video que llegó por medio del reporte ciudadano de Info7, se aprecia como el robo una persona recorre esta calle alrededor de las 4 de la mañana del viernes 7 de noviembre, logra abrir la puerta del vehículo y realiza el hurto de la camioneta. Los afectados están cansados de esta situación ya que estos robos a vehículos y casas se han incrementado durante estos meses, siendo captados por diferentes cámaras de seguridad en la zona. La petición por parte de los vecinos es que las autoridades aumenten la presencia policial en la zona para poder evitar los robos y poder dar con los responsables.