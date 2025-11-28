Captan robo de bicicleta en vivienda de Pesquería

El robo fue captado por una cámara de seguridad en donde se observa como sale del domicilio con la bicicleta, la aborda y huye con ella

En la madrugada de este jueves 27 de noviembre se reportó un robo a una vivienda ubicada en la calle Ruperto Martínez esquina con Alfonso Martínez Domínguez en el municipio de Pesquería. El atraco fue captado por las cámaras de seguridad cerca de las 04:00 horas. Los ciudadanos denunciaron el robo de una bicicleta de montaña con un valor de $4,000 pesos, e informaron que el usuario llevaba apenas un mes con el vehículo de dos ruedas. En los videos se observa a un sujeto que vestía una sudadera en color blanco ingresando por una ventana; y de otro ángulo se observa como sale de ella con la bicicleta, la aborda y huye con ella. Ante esto, los afectados aseguran que han procedido con la denuncia correspondiente y esperan que las autoridades municipales realicen rondines de seguridad en el centro de Pesquería.