Captan robo a vivienda en San Nicolás; denuncian falta de apoyo

De acuerdo con el afectado, identificado como Eduardo Morales, el robo ocurrió mientras él se encontraba fuera de casa por motivos laborales

Un robo a casa habitación fue denunciado por un vecino de la colonia Constituyentes de Querétaro, quinto sector, en el municipio de San Nicolás, luego de que un hombre presuntamente ingresara a un domicilio y sustrajera una pistola de impacto valuada en aproximadamente 10 mil pesos.

Cámaras captaron ingreso del presunto ladrón

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este domingo, alrededor de las 08:07 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Melchor Ocampo número 231, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre, vestido con pantalón de mezclilla, camisa negra y gorra, ingresa al inmueble tras aparentemente realizar varios rondines por el exterior.

De acuerdo con el afectado, identificado como Eduardo Morales, el robo ocurrió mientras él se encontraba fuera de casa por motivos laborales.

“Yo salí de mi domicilio como a las siete de la mañana para ir a trabajar y de ocho a una no me encontraba en la casa. Fue hasta la una de la tarde, cuando regresé, que me percaté de que la herramienta ya no estaba”, relató.

Tras notar la ausencia del objeto, Morales comenzó a revisar las cámaras de seguridad y descubrió el momento exacto en que el presunto responsable ingresa al domicilio y toma la pistola de impacto.

“Empiezo a checar las cámaras y ahí se ve cuando el sujeto entra al domicilio y agarra la pistola de impacto. Incluso se alcanzan a escuchar unas palabras, como que dice ‘ahí nos vemos’, y luego se retira del lugar”, explicó.

Víctima asegura no reconocer al sospechoso

El denunciante aseguró no reconocer al hombre captado en video y afirmó que nunca antes lo había visto.

“Yo a la persona no la conozco, nunca la había visto”, agregó.

Molesto por lo ocurrido, Eduardo Morales señaló que tras detectar el robo buscó apoyo y realizó el reporte correspondiente; sin embargo, aseguró que la respuesta que recibió por parte de la Policía de San Nicolás lo dejó inconforme al considerar que no hubo una intervención inmediata ante el señalamiento y las imágenes captadas por las cámaras.

Denuncian falta de respuesta de autoridades

“Los elementos de la Policía de San Nicolás me dijeron que no podían hacer nada porque no era un robo con violencia, y prácticamente esa fue la única solución que me dieron”, expresó.

El afectado cuestionó que, pese a contar con grabaciones donde se observa al presunto responsable, no percibió acciones inmediatas por parte de la Policía de San Nicolás, por lo que pidió mayor seguimiento a este tipo de delitos patrimoniales que, aseguró, afectan constantemente a vecinos del sector.

La denuncia ya fue presentada ante las instancias correspondientes, mientras las imágenes captadas por las cámaras de seguridad forman parte de las investigaciones.