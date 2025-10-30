Captan robo a vehículo en la colonia Zozaya en Guadalupe

El afectado solicitó que le sea devuelta la mochila en color café de su hijo, ya que se encontraban los libros de estudio de la secundaria.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre se roba una mochila del interior de un vehículo en Guadalupe.

De acuerdo con la denuncia en redes sociales, los hechos se registraron en la calle Saltillo de la colonia Zozaya.

El robo se registró a plena luz del día cuando un hombre se acercó a un vehículo que se encontraba estacionado afuera de un domicilio y aprovechó que la ventanilla trasera se encontraba abierta.

En las imágenes, el hombre mete medio cuerpo por la ventanilla y se apodera de una mochila, posteriormente se aleja caminando del lugar.

El afectado solicitó que le sea devuelta la mochila en color café de su hijo, ya que se encontraban los libros de estudio de la secundaria.

"¿Quién ubica al angelito este? Se robó la mochila de mi niño con todos sus libros, no creo que los vaya a ocupar para estudiar la lacra", escribió el afectado.

Hasta el momento no se ha logrado la identificación del presunto ladrón y tampoco ha sido devuelta la mochila.