Captan riñas de estudiantes de secundaria 76 en Monterrey

Por segunda ocasión en 15 días, estudiantes de la escuela secundaria 76 captan en video peleas entre alumnas de ese plantel.

Las riñas ocurrieron en estas últimas dos semanas afuera de la escuela Enrique Flores Magon en la colonia Fomerrey 113.

En el primero de los videos que fueron compartidos a través de las redes sociales se observa a dos jóvenes.

Ambas frente a una tienda de abarrotes se retan y segundos después comienzan a lanzarse golpes.

La pelea se prolonga por espacio de cinco minutos, hasta que dos mujeres y dos hombres se acercan a separarlas.

El segundo pleito ocurrió en el mismo lugar, en las imágenes se capta el enfrentamiento a golpes.

Asimismo en los videos se escucha en varias ocasiones como los observadores, alumnos de la

Misma escuela, gritan “azotala, azotala” conminando a una de las jovenes.

Además cuando ambas jóvenes se encuentran en el suelo golpeándose varios estudiantes que se acercan a separarlas son recriminados por el resto de los alumnos, quienes piden que la dejen golpearse.

Estas dos peleas han ocurrido en los últimos 15 días y en base a comentarios a través de las redes sociales, las autoridades no han intervenido.