Captan presunto 'levantón' de conductor en Carretera 57

Según información preliminar, los hechos se registraron este sábado en la carretera 57, en el tramo de Matehuala-Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En redes sociales fueron compartidas las imágenes de un presunto 'levantón' por integrantes de un grupo criminal en Nuevo León.

Según información preliminar, los hechos se registraron este sábado en el kilómetro 62 de la carretera 57 Matehuala-Monterrey en el municipio de Dr. Arroyo.

En las imágenes, los presuntos delincuentes interceptaron una camioneta tipo pick-up con placas de Texas, obligaron a bajar al conductor y lo acercaron a la unidad en la que ellos viajaban.

Al menos cuatro hombres que portan armas largas de grueso calibre se pueden ver en las imágenes.

Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor que presuntamente fue víctima de la delincuencia.

Tras viralizarse las imágenes, los usuarios señalaron su preocupación por el aumento de asaltos, secuestros y delitos de alto impacto.

Por su parte, las autoridades brillaron por su ausencia para brindar seguridad a los automovilistas y transportistas en el lugar.