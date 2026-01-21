Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 

La reserva recordó a la comunidad que la montaña no es solo un espacio de recreación, sino el hogar de especies clave como el puma

Las cámaras de foto trampeo de la Reserva Natural de Chipinque documentaron la presencia de un puma.

El avistamiento de este ejemplar en Chipinque es el mejor certificado de salud de nuestra montaña, informó la asociación.

“Compartimos la montaña con especies que han estado aquí mucho antes que nosotros. La presencia del puma en Chipinque es una señal de un ecosistema sano, pero también un recordatorio de nuestra responsabilidad como visitantes”, se lee en una publicación de la reserva en su página de Facebook.

La administración del parque enfatizó que la montaña no es solo un espacio de recreación, sino un hogar compartido con especies que han habitado estas cumbres desde mucho antes.

Finalmente, se hizo un llamado a los senderistas para recorrer el bosque con atención plena, respetando estrictamente las recomendaciones de seguridad.

El objetivo es claro: proteger tanto la integridad de los visitantes como la vida de la fauna silvestre que hace de Chipinque un refugio único en la región.