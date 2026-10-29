Captan presencia de pecaríes en Lagos del Bosque

Los vecinos hicieron un llamado a mantenerse atentos durante sus recorridos por la zona y a reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades

La presencia de un grupo de pecaríes sorprendió a vecinos de la colonia Lagos del Bosque en Monterrey, luego de que varios se acercaran a personas que paseaban a su perro.

Vecinos comparten video y alertan a quienes pasean mascotas

El encuentro quedó registrado en un video que fue compartido por habitantes del sector, quienes alertaron a otros vecinos para que extremen precauciones al salir a caminar con sus mascotas, tanto durante el día como por la noche.

Recomiendan mantener distancia de los animales silvestres

Ante este tipo de avistamientos, se recomienda mantener la distancia de los animales silvestres, evitar acercarse para tomar fotografías o intentar alimentarlos y sujetar a las mascotas con correa para prevenir que se aproximen a los ejemplares.

Los vecinos hicieron un llamado a mantenerse atentos durante sus recorridos por la zona y a reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes, sin intentar ahuyentar o confrontar a los animales.