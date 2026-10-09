Captan persecución de oso en sector privado de García

Por: INFO 7 07 Octubre 2026, 19:51 Compartir

Ante el avistamiento, los habitantes solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio para ahuyentar al oso y evitar algún riesgo para la población

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una inesperada visita sorprendió a vecinos del sector Vesubio, en Cumbres Elite Premiere, en el municipio de García, luego de que un oso fuera captado recorriendo las calles del sector. Vecinos solicitan apoyo ante el avistamiento Ante el avistamiento, los habitantes solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio para ahuyentar al oso y evitar algún riesgo para la población. En videos quedó registrada la presencia del ejemplar, mientras se desplazaba por la zona habitacional y era seguido por los cuerpos de auxilio. Oso regresa a su hábitat sin dejar lesionados Finalmente, el ejemplar logró escapar de la zona habitacional y regresar a su hábitat, sin que se reportaran personas lesionadas. Con información de Paola Treviño......