Captan pelea entre taxista y automovilista en Monterrey

En un video que circula en redes sociales se observa cómo ambos conductores descienden de sus vehículos y comienzan a discutir, hasta irse a los golpes

Una discusión vial terminó a golpes entre un taxista y otro automovilista sobre la gaza que conecta Revolución con Morones Prieto, en Monterrey.En un video que circula en redes sociales se observa cómo ambos conductores descienden de sus vehículos y comienzan a discutir

Los hechos ocurrieron cuando presuntamente el taxista detuvo su marcha al observar un vehículo a la orilla del camino.

Esta situación habría provocado la molestia del conductor que circulaba detrás, quien comenzó a tocarle el claxon.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo ambos conductores descienden de sus vehículos y comienzan a discutir, hasta que la confrontación sube de tono y terminan intercambiando golpes.

La situación no pasó a mayores, pues al final el taxista se subió a su vehículo y se fue.



