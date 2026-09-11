Captan pelea entre hombres en Apodaca; uno termina noqueado

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del hombre que terminó noqueado ni si hubo personas detenidas por estos hechos

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A través de redes sociales fue difundido un video en el que se observa a dos hombres protagonizando una pelea a golpes en calles del municipio de Apodaca.

En las imágenes se aprecia a un hombre vestido con camisa negra y short, quien se enfrenta a otro sujeto que porta una camisa roja.

De acuerdo con versiones que comenzaron a circular en redes sociales, el conflicto habría iniciado luego de que el hombre de camisa negra presuntamente molestara a un joven que se encontraba en una parada de camión.

La situación habría subido de tono hasta llegar a los golpes entre ambos hombres.

Durante el enfrentamiento, el sujeto de camisa roja responde a las agresiones y, en el último golpe que se observa en la grabación, logra derribar al hombre de negro, quien queda tendido en el suelo aparentemente inconsciente y sin responder.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del hombre que terminó noqueado ni si hubo personas detenidas por estos hechos.