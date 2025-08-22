Captan pelea entre estudiantes de la prepa 16 en San Nicolás

Estudiantes de la preparatoria No. 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León protagonizaron una riña a golpes. Los hechos se registraron al interior de las instalaciones del plantel ubicado en las calles Castilla y Santander, en el Fraccionamiento Iturbide, en San Nicolás. Según la información preliminar, la riña presuntamente se originó después de que no de ellos le escupiera al otro. En las imágenes captadas por los mismos compañeros se aprecia cómo al menos cuatro estudiantes intercambiaron puñetazos. La pelea fue detenida por personal de la misma institución, quien se ve como agarra a uno de los jóvenes para detener la riña.