Captan pelea entre estudiantes afuera de la Preparatoria 3

Pelea entre estudiantes de preparatoria ocurrió a la salida del plantel; alrededor de tres jóvenes habrían resultado golpeados

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Una riña entre estudiantes de la Preparatoria 3 de la UANL se hizo viral en redes sociales luego de que fueran difundidos videos del enfrentamiento ocurrido a la salida del plantel, ubicado en el cruce de las avenidas Madero y Félix U. Gómez, en Monterrey.

En el video se observa a un grupo de aproximadamente 40 jóvenes, principalmente adolescentes de entre 16 y 17 años, concentrados en el exterior de la institución. Entre gritos, insultos y empujones, varios estudiantes comenzaron a golpearse mientras otros permanecían alrededor observando la pelea.

La situación escaló hasta requerir la intervención de personal de Tránsito, que aparece en los videos intentando acercarse para controlar el enfrentamiento y separar a los jóvenes.

De acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido, alrededor de tres estudiantes habrían resultado golpeados tras la riña.

El caso ha generado preocupación entre estudiantes y padres de familia, principalmente por los horarios de salida. La Preparatoria 3 cuenta con modalidades y turnos que incluyen actividades vespertinas y nocturnas; además, la propia institución señala que su sede se encuentra sobre Madero y Félix U. Gómez.

La preocupación aumenta debido a que algunos alumnos han señalado que los horarios pueden extenderse hasta cerca de las 9:00 de la noche, por lo que los estudiantes salen cuando ya oscureció y deben trasladarse por los alrededores del plantel.

El reclamo no solamente apunta a las peleas entre alumnos, sino también a la necesidad de reforzar la vigilancia y seguridad en los alrededores de la preparatoria.

Este nuevo episodio ocurre además pocos días después de que otra riña registrada en la Preparatoria Álvaro Obregón se hiciera viral en redes sociales, aumentando la preocupación por los enfrentamientos entre estudiantes de planteles de educación media superior.

Ahora, el llamado de estudiantes y familias es a reforzar las medidas de prevención y vigilancia para evitar que este tipo de escenas vuelvan a repetirse, especialmente durante las horas de salida.