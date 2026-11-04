Captan pelea entre dos alumnas de la Preparatoria 9

Al momento se desconoce el motivo que originó el enfrentamiento, así como si las autoridades escolares aplicarán alguna medida disciplinaria

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Una nueva pelea entre estudiantes al interior de un plantel educativo quedó registrada en video y generó indignación en redes sociales, luego de que dos alumnas de la Preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se enfrentaran físicamente durante el turno vespertino.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa a las dos jóvenes intercambiando golpes ante la mirada de varios compañeros, quienes en lugar de intervenir para separarlas, se dedicaron a grabar el enfrentamiento entre risas y bromas.

El altercado se prolongó durante varios minutos, hasta que finalmente llegaron maestros del plantel para intervenir y detener la pelea.

Hasta el momento se desconoce el motivo que originó el enfrentamiento, así como si las autoridades escolares aplicarán alguna medida disciplinaria contra las estudiantes involucradas.

El video ha provocado reacciones de indignación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron tanto la violencia entre las alumnas como la actitud de los compañeros que presenciaron el hecho sin intentar detenerlo.