Captan pelea entre automovilistas tras conflicto en García

Por: Danea Lázaro 13 Mayo 2026, 14:01 Compartir

Tras soltar varios golpes al aire, uno de ellos comienza a arrastrar al otro por la carpeta asfáltica, para posteriormente continuar con las agresiones físicas.

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A través del reporte ciudadano de Info 7 se compartió un video de un pelea en plena vía pública, tras presuntamente un conflicto entre automovilistas. Los hechos ocurrieron en el municipio de García donde dos hombres uno de ellos con una macana comenzaron a discutir llegando a los golpes. Tras soltar varios golpes al aire, uno de ellos comienza a arrastrar al otro por la carpeta asfáltica, para posteriormente continuar con las agresiones físicas. A plena luz de todos las personas alrededor únicamente observaron los hechos, por lo que se pide en aso de algún conflicto llamar a las autoridades, además recordar que un mal golpe, puede traer lesiones considerables e incluso la muerte.